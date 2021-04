President Kaljulaid Kabulis

Päeva rosin

“See on täielik jama, et virtuaalne reaalsus võib kuidagi asendada reaalsust, virtuaalne suhtlus koosolemist, ekraan maailma. See on kohutav illusioon! Millise enesepettuse orgiani on viinud see virtuaalmaailmas aelemine. Ekraanilt ei näe sa mitte seda, mis on, vaid seda, mida sa tahad näha. Väike vale liitub väikesele valele ja varsti on kõik üks suur vale. See saab lõppeda ainult katastroofiga.”

Kirjanik TÕNU ÕNNEPALU ajakirjas EDASI nr 8, kevad 2021.