55aastane Tohvrikodu kasvab ja areneb

HK TOHVRI

HERGO TASUJA

Äsja tähistas 55. tegevus­aastat Hiiumaa hooldekeskus Tohvri, mille teenuste kvaliteet ja kohtade arv on kasvuteel.Aprilli esimene päev oli Tohvri hooldekodu nii-öelda sünnipäev, mida töötajad ja elanikud tähistasid piduliku lõunasöögiga. “Antud oludes oli see parim, mida me teha saime,” selgitas SA Hiiu maakonna Hooldekeskus Tohvri juhataja Pirje Lehtmaa.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Hooldekeskus, Pirje Lehtmaa, sünnipäev, Tohvri