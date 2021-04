24 kandidaati aasta õpetaja konkursile

Päeva rosin

“Kui olen Hiiumaal varjul, siis olen Kristiina Hellströmi tiiva all. Ta on maastiku­arhitekt, väga terane, selge ja sügavalt haritud inimene. Mul on seal nii palju varandust: need on möödunud sajandil pildistatud asjad, mis on kõik Hiiumaa minevikumaastikud. Korjasin sealt välja üle saja negatiivi, palusin need korralikult skaneerida ja panna sinna juurde minu oma tekstid – need on väga väikesed asjad, mis olid miniatuuridena kirjutatud. Seal on avaldatud asju, aga ka tekste sellest, kui läksin Hiiumaale kooli tööle ja hiidlased hakkasid minuga igasugu asjadega lõõpima. Panin kõik kirja, missugused muutused toimuvad, kui satun teise mõttelaadi. Sellest tuleb raamat.”

FRED JÜSSI, LP, 23. aprill 2021