Tervet mõistust!

See, kuidas EKRE saadik riigikogus, Kalle Grünthal süüdimatult vastas “A mis sellega probleem on siis?” ajakirjanikule, kes temalt küsis, miks ta maskita siseruumides ringi liigub.

Tegu on ilmselge provokatsiooniga. Sama­sugusega, kui üle Eesti kutsuti inimesi piirangutevastasele meeleavaldusele.

Sõna on tänapäeva kiire infoleviku maailmas otsekohe ka tegu. Unustada ei tohi sealjuures, et tegudel on tagajärjed.

Paneb tõesti muretsema, kas ja kui palju on meie inimestel veel tervet mõistust alles jäänud.

Ja küsima, kelle huvides selliseid provokatsioone korraldatakse?

Hea teada, et hiidlased meeleavaldusele ärgitajate kutsega kaasa ei läinud ja tegelesid muude, mõistlike ja tavapäraste nädala­vahetuse asjadega sel määral kui see piirangute tõttu võimalik.

Suur rumalus oli ka see, kui muidu ehk normaalsed inimesed eelmisel aastal Toomas Vannast üksteise võidu solvasid ja laimasid. Nüüd on nõudekiri postkastis ja viimane aeg oma sõnade eest vastutada. Sest solvangutest jäävad südamesse augud, nagu ütleb vandeadvokaat Robert Sarv.

Ja kui laimajad muidu mõistust pähe ei võta, eks siis tuleb maksta.

23. märts 2021.