Suvel kadunud Sulevi säilmed leiti eile

PPA pressiesindaja Kristi Raidla teatas, et teisipäeva pärast­lõunal leiti metsatööde käigus Kärdla lähedalt metsast inimese säilmed. “Nende juurest leitud dokumentide ja riietuse põhjal on politseil alust arvata, et tegemist on Hiiumaal möödunud aasta suvel kadunuks jäänud 72aastase Suleviga,” lisas Raidla. Säilmed saadetakse ekspertiisi, kus selgitatakse surma põhjus.

ppa Kärdla jaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et seda metsa ja piirkonda kontrolliti suvel säilmete leidmise kohast mõnisada meetrit eemal, kuid siis kadunut ei leitud.

Mullu 1. juunil ehk üheksa kuud tagasi teatas politsei, et otsib Hiiumaal kadunud 72aastast Sulevit, kes lahkus oma Kärdlas Liiva tänaval asuvast kodust teadmata suunas. Politsei palus abi tema leidmiseks ning teatas, et lähedastel oli Suleviga viimati kontakt 29. mail kella 18 paiku, kui ta kodust lahkus. Pressiteates öeldi, et Sulev tarvitab igapäevaselt ravimeid ja aeg-ajalt ei pruugi ta ümbritsevat korrektselt tajuda.

Aktiivsed otsingud kestsid mitu kuud. Augustis ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp, et politsei sai inimestelt neli vihjet, mida kõiki kontrolliti, kuid mis kahjuks ei viinud Sulevi leidmiseni. See, et Sulevit leida ei õnnestunud, oli politseijuhi sõnul erandlik. Viimase viie aastaga on Hiiumaal politseile teatatud 120 kadunud inimesest ja kõigi nende asukoht on seni õnnestunud tuvastada. Nüüd siis on leitud ka Sulev.

