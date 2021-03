Surnud luigel tuvastati eriti ohtlik taud

Hiiumaal Kärdla rannas leitud kühmnokk-luigel tuvastati linnugripi kõrge patogeensusega ehk lindude suurt suremust põhjustav H5N8 tüvi, vastati põllumajandus- ja toiduametist Hiiu Lehe päringule.Ameti kommunikatsioonispetsialist Elen Kurvits ütles, et kokku on Hiiumaalt ametile tulnud seitse teadet hukkununa leitud mets- või veelinnust. “Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada ning viia nakkuse kodulindude sekka,” hoiatas ta.Kurvits selgitas, et hukkununa leitud lindudelt võetakse proove lindude gripi tuvastamiseks valikuliselt ehk kui teatud piirkonnas on juba linnugripp hukkunud linnul tuvastatud, siis rohkem proove ei võeta, aga linnud korjatakse kokku ja hävitatakse.Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, tuleb sellest teavitada, helistades infotelefonil+372 605 4767.Surnuna leitud vee- ja röövlindude kokku kogumise ning nõuetekohase hävitamise korraldab põllumajandus- ja toiduamet. Põllumajandusameti töötajad korjavad kokku ainult maismaal asuvad surnud linnud ja linnud kogutakse kokku esimesel võimalusel.“Palun olla mõistvad ning varuda kannatust, kuna samas piirkonnas võib olla mitmete hukkunud lindude teateid, mille kokku korjamisega tegeletakse,” soovis Kurvits ning lisas, et lindude kokku korjamisel ei saa ametnikud ohtu seada oma tervist. Nimelt võib linnugripp haigestunud lindudega kokkupuutel levida ka inimesele.Lindude gripp on väga nakkav haigus ja põhjustab lindude massilist suremist, mistõttu tuleb kõiki kodulinde pidada siseruumides. On suur oht, et inimesed kannavad seda mõtlematult tegutsedes veelgi edasi.Lindude gripi korduma kippuvate küsimustega saab tutvuda ka veebilehel pta.agri.ee

Sildid: linnugripp, luik