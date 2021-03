Sajandi ehituse sarikapidu

Kuigi Hiiumaa sajandi suurehitusel, Kärdlasse kerkival spordikeskusel pole ühtegi sarikat, on katusefermid, ja on koroonapiirangute aeg, peetakse traditsioonilist sarika­pidu ikka.Praegu kinnitatakse tennise­halli katuseferme ja spordikeskuse olmehoone fassaad annab juba märku, kui võimas see spordile pühendatud keskus, tahaks kohe öelda palee nagu kunagi moes oli, olema saab.Valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak kinnitas, et tegu ei ole aprillinaljaga ja spordikeskuse sarikapidu peetakse 1. aprillil. “Oleme jõudnud Hiiumaa spordikeskuse ehitusega päris jõudsalt edasi ja 1. aprillil on sarikapeo aeg, seekord ei tee suurt pidu, aga ehitajad saavad sümboolse vaheetapi tähelepanu ikka.”Avamisel on kohal nii valla kui ehitaja esindajad, samuti spordikeskuse juht Martin Lauri.Sama päeva hommikul korraldatakse ehitusel ring­käigud volikogu liikmetele. Kell 13 päeval toob valla esindaja alla ehitaja poolt fermidele seatud pärja, mis märgib spordi­keskuse põhikonstruktsioonide valmimist.

Sildid: sarikapidu, spordikeskus