Pritsumaja TIK suletakse, teenus laotatakse üle saare

Kuigi praegu on Kärdla keskväljaku ääres paikneva turismi­infokeskuse (TIK) uksel silt, et see on seoses Covid-19 eriolukorraga suletud 11. aprillini, on Hiiumaa arenduskeskus ja vallavalitsus otsustanud infopunkti lõplikult sulgeda.Eelmisel nädalal saadetud pressiteates on kirjas, et arenduskeskus ja vallavalitsus on otsustanud pakkuda alates selle aasta turismi kõrghooaja algusest turismi­infoteenust üle Hiiumaa ja ühtlasi sulgeda turismiinfokeskuse Kärdlas ning muudatus on seotud ka riiklike muudatustega.





