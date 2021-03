Politseiõppe valikaine algas

Jaanuaris rääkis Kärdla politseijuht Moonika Raudsepp, et sel aastal esmakordselt alustatakse Hiiumaa gümnaasiumis politsei­õppe valikainega selleks, et äratada koolinoortes huvi politseiniku eriala vastu. Politseiõppe valikaine algas 11. märtsil, kooli ja Kärdla politseijaoskonna vaheline koostööprojekt kestab kuni mai lõpuni.Üks koolitund on 75 minutit pikk. Igal neljapäeval toimub järjest kaks tundi. “Loodame, et peatselt saame taastada kontaktõppe – suhelda noortega otse ja tutvustada neile meie põnevat eriala ka läbi praktiliste tegevuste,” ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. “Politsei valikaine käigus saavad noored aimu näiteks patrullpolitseiniku, piirivalvuri, kiirreageerija ja koerajuhi tööst. Praktilises osas õpetame enesekaitset ja kriminalistikas jälgede võtmist. Kõiki neid tegevussuundi tutvustavad nii Kärdla politseijaoskonna ametnikud kui ka meie head kolleegid kesküksustest.”Eelmisel nädalal andsidki Kärdla politseijaoskonna politseinikud Marko Kallas ja Juta Lepvalts esimesed tunnid ja koostööprojekt Hiiumaa gümnaasiumiga algas. “Soovime, et noored kaaluksid pärast gümnaasiumi lõpetamist ka võimalust, asuda õppima politsei erialale,” selgitatakse projekti eesmärki Lääne Prefektuuri kodulehel avaldatud teates.Kokku on kursusele registreerinud 23 gümnaasiumi­õpilast. Kui muidu toimuks valikaine kontaktõppe vormis, siis tulenevalt praegustest piirangutest viiakse õppetööd läbi virtuaalselt ja politseini­kud tutvustavad noortele politsei­tööd läbi ekraani.“Hiiumaalt politseikooli suundujaid on, kes lõpetanud, kes veel õppimas, aga jah, on piirkondi, mis äratavad noortes huvi ja väga paljud lõpetajad Hiiumaale tööle ei jõua,” rääkis Raudsepp jaanuaris. “Nagu statistikast näha, siis on Hiiumaa politseinike keskmine vanus see, mis paneb meid tegutsema ja ärgitama noori ka seda eriala õppima.”Õppekava on üles ehitatud võimalikult mitmekesisena, et noor näeks, millised vald­konnad politseitöös on ja saaks soovi korral õppega süvitsi minna. Sellist õpet valikainena tehakse ka mujal Eestis, et politsei eriala populariseerida ja just tänu sellele on konkursid sisekaitse­akadeemiasse astumiseks aastate jooksu muutunud märksa suuremaks.

