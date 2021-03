Peame vastu ja hoiame üksteist!

Väljas paistab päike, kevad poeb ligi. Samas erinevalt lumest ei ole kuhugi kadunud koroonaviirus. Pigem on meid ees ootamas väga keeruline märtsi- ja võib-olla ka aprilli­kuu.

Väga palju sõltub meist igaühest. See tähendab, et see, kuidas me praegu käitume, mõjutab otseselt seda, millal saame kevadsoojust ja suve päriselt nautima asuda.

Väga keeruline on olukord Saaremaal, kus viimase 14 päeva kooronasse nakatunute suht­arv 100 000 elaniku kohta on ligi 2000. Kahe nädalaga on seal lisandunud 650 positiivset proovi. Kuna palju on ka varjatud ja avastamata levikut, siis ilmselt on Saaremaal paar tuhat aktiivset viirusekandjat.

Eestis tervikuna on see näit 1150. Hiiumaal viimaste päevadega tõusnud 570 peale, kuid veel teisipäeval oli see 390. Kolmapäeva ja neljapäeva jooksul lisandus 23 uut juhtu, kellest kolm ei ole saarel viimasel ajal viibinud. Vähemalt kaheksal juhul on nakkus saadud perekontakti teel ning vähemalt kuuel puhul tutvusringkonnast. Töökoha kaudu levikut on vähe. See on hea näitaja ja ilmselt märk sellest, et tööl kasutatakse isikukaitsevahendeid ning kus võimalik, rakendatakse töötamist kodu­kontoris.

Samas on üles kerkinud murekoht. Inimesed ei soovi täita eneseisolatsiooni nõudeid ja nakkuse korral varjatakse oma kontakte.

Kahjuks on viimastel päevadel selles võtmes halba eeskuju näidanud just noored.

Ma saan aru, et on olnud raske aasta ja enese­isolatsiooni kümme päeva võib tunduda igavikuna, kuid terviseametil on selge põhjus, miks meid eneseisolatsiooni suunatakse. Sellega kaitseme me eelkõige teisi. Oma peret ja lähedasi, aga ka kogukonnaliikmeid.

Ma ei heida midagi ette saarlastele ja pigem on mul väga kahju, et seal olukord nii keeruline on, aga Saaremaa on hea näide, et väikestest kolletest võib tihedalt läbi käivas kogukonnas nakatumine kiiresti paisuda suureks mureks.

Väga mõtlemapanev on asjaolu, et Eestis on viimase kahe nädalaga vanuses 65+ nakatumiste arv kasvanud peaaegu 50 protsenti.

Kui sind suunatakse testima ning sa kodus püsimise asemel ringi liigud, sead sa oma tuttavad otseselt ohtu. Samamoodi siis, kui sa varjad neid, kellega viirusekandjana lähedalt kokku puutunud oled. Jah, varjatav pääseb eneseisolatsioonist, aga kas see kaalub üles võimaluse, et ta nakatab oma lähedased?

Palume, et järgiksime nõudeid, mis on seatud meie kõigi kaitseks. See on kõige kiirem ja tõhusam võimalus tavapärase elu juurde tagasi jõuda.

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

5. märts 2021