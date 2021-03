Patrullpolitseinikud pälvisid kõrge tunnustuse

PPA

PPA

Lydia Minajeva (58) ja Kaupo Känd (52), said politsei taasloomise aastapäeval Eestis ja Hiiumaal ühena esimestest politsei teenistusristi 30aastase laitmatu teenistuse eest.Eile, 1. märtsil tähistas Eesti politsei taasloomise 30. aastapäeva. Lydia Minajeva teenistusristi number 11 ja Kaupo Kännu teenistus­risti number 12 andis eile üle jaoskonnajuht Moonika Raudsepp.Hiiu Lehele ütles Lydia Minajeva reedel antud intervjuus, et soe ja hea tunne on sellist autasu saada: “Ise ei tahaks uskuda, et neid aastaid juba nii palju on, aga no tuleb tõele näkku vaadata, et ilmselt on... Aga, jah, tore, et olen nii kaua vastu pidanud ja eks see mingil moel tekitab natuke uhkust ka.”





Sildid: Kaupo Känd, Lydia Minajeva, politsei teenistusris