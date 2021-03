Osale viktoriinil “Putuktolmeldajad”

Veljo Runnel

Kuni märtsi lõpuni toimuval putuktolmeldajate viktoriinil on võimalik panna proovile oma teadmised putukariigist.Foto- ja tekstiküsimusi on kokku 20 ning viktoriin pakub suurepärase võimaluse kõigile huvilistele, leevendada piirangutest tekkivat igavust ja midagi juurde õppida.Tartu Ülikooli loodus­muuseumis avatakse sel kevadel putuktolmeldajatele pühendatud näitus. Putukate ja taimede koostöö tolmeldamisel on looduses üks vaimustavamaid nähtusi. Kümnete miljonite aastate jooksul on tekkinud nende vahel mõnikord lausa uskumatuna tunduvaid kohastumusi.“Näituse raames oleme koostanud putuktolmeldajate viktoriini, mille eesmärgiks on osalejate teadmisi testida ja uusi teadmisi juurde õpetada. Kui ise vastust ei tea, võib julgesti kõrvalist abi viktoriini lahendamisel kasutada,” sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi loodushariduse spetsialist Elen Kontkar.Tartu Ülikooli loodus­muuseumi putuktolmeldajate viktoriini küsimustele saab vastata 15. märtsist kuni 31. märtsini 2021.Viktoriini leiab muuseumi kodulehelt https://www.natmuseum.ut.ee/ rubriigist “Uudised”.Osalema on oodatud kõik huvilised, olenemata vanusest või teadmistest. Viktoriini võib täita mitu korda. Hiljemalt aprilli lõpuks loositakse kõikide osalejate vahel välja kümme auhinda.Oma tulemuse ja õiged vastused saab teada kohe pärast viktoriini küsimustele vastamist.

Sildid: putukad, Putuktolmeldajad