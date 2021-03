Omanik loodab Kuuri taasavada

Päeva rosin

“Kannan avalikus ruumis (taaskasutus) maski… sest see on uus viisakus. Ma ei taha, et keegi vanainimene minu pärast ärevushoo saaks, maailm on praegu niigi keeruline ja kui mul on võimalik teisi ärevusest säästa, siis teen seda. Maski kandmine on valik (ja see ei tee mind lambaks!) – see on otsus mitte osaleda vaidlustes, mitte tekitada konflikte, ja see on ka otsus mitte oma pead rohkem vaevata sellega, mitu % see mask aitab ja mis üldse meie ümber toimub jms. Õnneks pole mul neid avalikke olukordi palju, kus maski kanda vaja. Ka see on valik.

Ma ei tea, kas sellest on teistele abi, aga minu meelest on praegu ajastu, kus on mõistlik rohkem üksi olla.

Ja on ka ajastu, kus on mõistlik viisakas olla.

EPP PETRONE, B, 9. märts 2021