Nukuteater uurib rändava maja ajalugu

Kärdla nukuteatri juht Kersti Ojasalu tahab Kärdla linna sünnipäeval, 1. mail avada näituse, et elustada Hiiumaa ajaloos ühe olulise hoone, mis praegu asub Kärdlas Uus tn 1, ajalugu nii sõnas kui pildis. Seepärast palub ta ühendust võtta kõigil, kes midagi teavad ja mäletavad praegu Kärdlas, Uus tänav 1 asuva nukuteatri maja ajaloost.Kõlab ehk uskumatult, aga tegu on Emmastest Kärdlasse rännanud majaga. Priidu Holmberg ehitas oma perele kodu Emmaste valla Ole külla 1931. aastal. Sõja ajal põgenesid Holmbergid Rootsi, kus Priidu 1949. aastal suri, tema naine ja lapsed aga pagesid edasi Kanadasse.1945. aastal “võõrandas” tollane nõukogude võim Holmbergide maja, 1951. aastal võeti hoone palk­haaval lahti ja toodi Ole külast Kärdlasse.Ojasalu loetles asutusi, mis kõik aastate jooksul on Uue tänava majas töötanud – EKP Hiiumaa Rajooni­komitee, Kärdla Linna TSN Täitevkomitee, Hiiu Kaluri üks kontoritest, ALMAVÜ, EKSE kontor, rahvakontroll, ametiühing, karskusühing, Kärdla linnavalitsus…2009. aastal kolis tollane Kärdla linnavalitsus Keskväljak 5a ehitatud uude büroohoonesse ja maja jäi tühjaks. Samal aastal tekkis mõte, et kahes kohas, Vabaduse tänav 8 ja politseimajas asunud Kärdla nukuteater saaks selles majas ehk paremad ja avaramad ruumid. Oli aasta 2010 algus, kui Mihkel Holmberg Kanadast saatis oma esindaja kaudu MTÜ-le Kärdla Nukuteater allkirjas­tamiseks üürilepingu. Ja edasine on nüüdseks samuti ajalugu.“Kindlasti on Hiiumaal veel inimesi, keda need märksõnad kõnetavad ja seetõttu oleks tore ka päriselt kohtuda, et möödunud aegu praeguses nukuteatrimajas ühises kohvilauas meenutada,” käis Ojasalu välja oma plaani ja lubas sündmusest teada anda niipea, kui olud lubavad.Kersti Ojasalu ootab nüüd vihjeid, mälestuskilde, fotosid, dokumente, aukirju ja esemeid, mis on seotud maja ajaloo, asutuste ja inimestega. Kontaktivõtuks sobib sotsiaalmeedia, telefon 5650 7180 või meil aadressile kojasalu@gmail.com.

Sildid: maja ajalugu, nukuteater