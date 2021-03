Noored sulpsasid vabatahtlikult jääauku

Heli Tuisk

Laupäeval sai Orjaku sadamas näha üllatavat pilti – paarkümmend kaitse­liidu noort astusid vabatahtlikult jääauku, et õppida, kuidas jäält vette kukkudes eluga pääseda.Kõik õppusel osalejad pidid ise vabatahtlikult jääauku astuma kaaslaste, lapse­vanemate ja juhendajate silme all. Igaks juhul oli kaldal seismas ka kiirabibuss ja tossas kärusaun.“Kogu õppus on täielikult turvatud ja kõik ettevaatusabinõud tarvitusele võetud,” julgustas päästeõppuse korraldaja Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna noorteinstruktor Merje Reismaa.





Sildid: jäääuk, õppus, Orjaku sadam, vabatahtlikud