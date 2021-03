Muidugi tahame inimesi

Rõõm on kuulda, et Hiiumaa muudkui ehitab. Tarbijate ühistu Käina kaubanduskeskus jõudis eile sarikapeoni. Poeuksed on kavas avada juunis. Hullumeelne tempo tundub nii suure kaupluse kohta.

Spordikeskuse sarikapidu peetakse järgmisel nädalal. Esimene ja teine etapp peaks valmima sügiseks.

Ehitama valmistub ka Hiiumaa haigla – küll alles sügisest ja pisut väiksemas mahus, aga rajada tahetakse väga vajalik juurdeehitus kaasaegse erakorralise meditsiini osakonna jaoks. Kolme-nelja aasta pikk plaan on mahukam ja selle kõrval tegeletakse paralleelselt ka esmatasandi tervisekeskuse rajamise plaanidega. Nii on lähiaastatel ehitajatel palju tööd haigla juures. Kui ainult valitsus lubadust peab ja plaanide teostamist rahastab.

Hea oli haiglajuhtidelt kuulda, et ka meditsiinipersonali otsingutega tegeletakse ning on ka tulemusi. Nii oli eelmisel aastal haiglas praktikal kuus meditsiinieriala üliõpilast. Ja doktor Inge Talts, kes aastakümneid oli Hiiumaa haigla noorim arst, enam seda ei ole – haiglas töötab noor sisehaiguste arst, doktor Juuli-Ann Tähiste. Meie oma Hiiumaa tüdruk. Tööle on tulnud ka üks noor ämmaemand ja üks anesteesiaõde, kes käib siin tööl mullu augustist. Iga kuu kümme päeva korraga.

Kui anesteesiaõde Aljona Hiiumaa arengu­plaanidest kuulis, kommenteeris ta oma sotsiaalmeedia kontol rõõmsalt: “Te vist ikka tahate, et ma päriselt Hiiumaale jääks!”

Muidugi tahame, sest majad üksi pole midagi. Meil on inimesi vaja.

26. märts 2021