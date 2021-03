Mida küll vanaema ütleks…

Suurte üleeestiliste skandaalide kõrval on meil nüüd oma väike, aga suhteliselt inetu skandaalike. Laupäeval toimus Kärdla sadamas peaaegu et politseioperatsioon nagu mingis märulifilmis. Paadikuuris, kus Resto Kuur kuus aastat avatud oli, lõhkusid Heimar Kuuskler ja tema töömehed põrandat ja võtsid eest uksi-aknaid ning hoone omanik kutsus politsei, et kahju tekitamine lõpetada.

Eelmises Hiiu Lehes ilmunud loo jaoks oli Heimar rääkinud lootusrikkalt oma uutest plaanidest ja äärmiselt südamlikult oma vanaemast. Seda, et tal nüüd Kärdlas enam oma restorani pole, nimetas ta lausa võlaks vanaema ees.

“Mu praeguseks lahkunud vanaema rääkis, et olin tema söögilaua taga istudes öelnud, et kui saan 23aastaseks, tulen ja avan Hiiumaal restorani. Tegin seda kümme aastat hiljem, 33aastasena… Enne surma kinkis vanaema mulle oma maja selle mõttega, et ma saaks Hiiumaal restorani pidada. Kõik sugulased said aru, et sa pead siin restorani ja sul on vaja kohta, kus elada. Nüüd vanaema enam pole, aga ma tunnen, et ei tahaks teda alt vedada selles mõttes, et mul on nüüd maja, aga restorani pole…,” arutles Kuuskler, kui temaga Hiiu Lehe jaoks lugu tegime.

Tema järgnenud teod sõnadega väga kokku ei lähe. Ja mida küll vanaema ütleks…

Küllap paadikuur korda tehakse ja uus sadamarestoran avatud saab, kas kuurilõhkuja restorani veel keegi läheb, eks seda näitab aeg.

16. märts 2021.