Merejääle minek keelatud

Kolmapäevast ei ole Hiiumaal, Läänemaal ja Saaremaal lubatud minna merejääle ei jalgsi ega mootorsõidukitega.

Kevadised ilmad on muutnud jääolud ebastabiilseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks pole neis maakondades enam lubatud merejääle minna, teatas PPA.

Lääne prefektuuri piirivalve välijuht Janek Pinta ütles, et saarte ja mandri vaheline merejää on hakanud tuulte mõjul liikuma ja on lagunemas. Saare- ja Hiiumaa lääneosa ja veel mitmed lahesopid on aga täiesti jäävabad.

“Haapsalus ja Läänemaal on rannikuala küll veel jääkatte all, kuid kaldaäärne jää on lahti ning intensiivse päikese tõttu on see nõrk ega kanna enam inimest,” selgitas Pinta.

Kevadine merejää lagunemise protsess võib tema sõnul kesta küllalt pikalt ning jääolud olla petlikud. “Näiliselt võib jää tunduda ühtlane, aga kevadise sooja tõttu on jää koostis vesine ja habras ning sellele minek ohtlik,” lisas Pinta.

Veekogul hätta sattudes tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Kristi Raidla

PPA pressiesindaja

Sildid: merejää