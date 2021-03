Löökaugust läbi sõitnud autol purunes karter

Päeva rosin

“Ent kes nõustub vahetama vabaduse turvalisuse vastu, pole väärt kumbagi, on öelnud kuldsed sõnad USA iseseisvus­deklaratsiooni autoreid Benjamin Franklin.Hoolimata sellest, et poliitilised sotsiaaltehnoloogid on paari viimase aastakümne sündmuste puhul püüdnud avalikkust veenda, et Franklin rääkis toona hoopis millestki muust, on aastasadu vana ütlus siiski aktuaalne. Kui palju oleme eestlastena valmis ära andma oma vabadusi – näiteks oma mõtete väljendamise vabadust – ja mida me selle eest vastu saame?”

Ajakirjanik ja poliitik Tiina Kangro EPL, 23. veebruar 2021.