Lapse kasvatamine on telefonide abil lihtsamaks saanud

erakogu

Kas nutitelefonid on paha või need on asendamatud abilised laste kasvatamisel? Sellest, et mobiiltelefonid on lastele kahjulikud, on kirjutatud palju artikleid ja ainult vähesed julgevad asendada sõna “probleem” sõnaga “eelis”. Kuidas nii? Loe edasi artiklis.

Kui astuda laste teemast eemale korraks ja mõelda telefonide eelistest tänapäeva inimestele, siis on selge, et mobiiltelefonid on väga kasulikud. Vajame neid suhtlemiseks, hariduseks, puhkamiseks, reisimiseks ja nii edasi.

Mõnel juhul aitavad välismaailmaga sidet hoida ainult nutitelefonid. Muudel juhtudel aitavad need jäädvustada olulisi eluhetki (lõppude lõpuks on telefon alati kaasas). Võib ette kujutada, et mobiiltelefonid aitavad peresid luua, sest noored tutvuvad kõige sagedamini Internetis. Ja kui me seda ideed edasi arendame, aitavad telefonid meid enda armastust üksteise vastu näidata! Ja nii sünnivadki lapsed

Kuidas saavad aga telefonid aidata lapsevanemaks olemisel? Vanemaks olemine on kõige raskem elukutse ja selleks, et laste jaoks rohkem aega oleks, võib kasutada erinevad mobiilirakendused, mis muudavad elu lihtsamaks. Laste jaoks võib kasutada beebide korralikult magamiseks muusikarakendused klassikalise muusikaga või “valge müra”. Helilood või luuletused võivad aidata, kui sõidate autoga ja laps nõuab ema. Nutitelefonid aitavad (vajadusel) lapsi jälgida ja tegevusi koordineerida. Ja see on alles algus.

