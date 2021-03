Kuus Kärdla politseitöötajat said kõrgema teenistusastme

Seoses Eesti vabariigi 103. aastapäevaga ülendati kuue PPA Kärdla politsei­jaoskonna töötaja teenistus­astmeid. “Soovin kõigile tunnustatutele ja ülendatutele õnne ning loodan, et nad jätkavad veel pikalt koos partneritega kogukonna turvalisusesse panustamist,” ütles Kärdla jaoskonna juht Moonika Raudsepp.

Arestimaja juhtivpolitseinik Gea Salumaa ülendati politseikapteniks, väärteomenetleja Helen Härmson üleminspektoriks, välijuht Juta Lepvalts politseileitnandiks, vanempiirivalvur Vahur Pihlamägi vanemkomissariks, välijuht Marko Kallas politseileitnandiks ja piirkonnapolitseinik Kuido Kogermann vanem­inspektoriks.

Raudsepp selgitas, et politseiametniku teenistus­astmete ülendamine tähendab politseiametnikule senisest kõrgema teenistusastme andmist ja üldjuhul ülendatakse korraga ühe astme võrra. Teenistusastmete ülendamine toimub üldjuhul üks kord kalendriaastas, 24. veebruaril ja ülendada on võimalik politsei­ametniku teenistusastet, kui selle vanus tulenevalt astmest, kas kolm või neli aastat, on täitunud.

“Politseiametniku teenistus­astet on võimalik ülendada, kui selleks on täidetud ametniku poolt eeltingimused, milleks on laitmatu teenistus ja kutse­sobivusnõuetele vastavus, samuti eriettevalmistuse arvestuste ja füüsiliste katsete läbimine,” märkis Raudsepp.

Politseis on kokku 13 teenistus­astet, neist madalaim nooreminspektor/­nooremkonstaabel ja kõrgeim politseikindral.

