Koroonaedetabelid

Poleks kunagi uskunud, et tuleb tegelda millegi sellisega nagu praegu – võrdleme riikide nakatumisnäitajaid, vaktsineeritute ja koroona­surmade arvu.

Ja Eestil pole siin hõisata midagi – viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on meil nüüd Euroopas kõige kõrgem. Eestis 1517,6 ja Tšehhis 1474,8. Meie naabritest on Rootsi nakatumisnäit 562,2, Lätil 392,3, Leedul 240,2 ja Soomel 167,0.

Mis meiega siis juhtus?

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ütles kolma­päeval ETV saates “Esimene stuudio”, et meedikuna ei mõista ta inimeste hoolimatut suhtumist koroonaviirusesse.

“Epideemia, suure häda ajal, mis on maad ja rahvast tabanud, tuleb käituda nii, nagu targemad ütlevad ja kindlasti on siin mask, isolatsioon ja vaktsineerimine “must” (ingl k – kohustus), selle vastu ei tohi eksida,” ütles kiirabi juht, kelle organisatsioon töötab täisvõimsusel, et mitte öelda piiri peal.

Kriisikomisjoni andmetel oli Hiiumaal eilse, 18. märtsi seisuga terviseameti jälgimisel 49 koroonapositiivset. Lähikontaktseid on jälgimisel ligi 70 ja Hiiumaa haiglas ravil üks COVIDpatsient. Nakatunuid on üle kogu Hiiumaa ja neid on selgunud ka Tartu Ülikooli

seire raames – see näitab viiruse varjatud levikut.

Hiiumaa perearstid jätkavad riskigruppide vaktsineerimisega – sel nädalal saabus kolmas saadetis Moderna vaktsiini. Esimese doosi vaktsiini on saanud Hiiumaal 1719 isikut, neist 196 selle nädala esimeses pooles. Esimese doosiga vaktsineeritute hõlmatuselt on Hiiumaa Eestis esikohal – 15,6% elanikest.

Hea seegi.

19. märts 2021