Kooli toidupakke soovib enamik lapsi

Distantsõppele suunatud 5.–9. klassi õpilastele jagatavaid toidupakke soovib kuni 90 protsenti õpilastest, toidupaki sisu on hoolikalt valitud.Sel nädalal jagas Kärdla põhi­kool toidupakid välja kohe nädala algul, esmaspäeval. Pakke oli 128, distantsõppel õpilasi 160 ringis. Kärdla põhikooli majandusjuhataja Andre Kroon, kes koolis toidu­pakkidega tegeleb, ütles, et soovijate arv oleneb nädalast ja kõigub siia-sinna. Seekord oli soovijaid tavapärasest vähem. Krooni sõnul on saadetud toidupakid ka lastele, kes koroona tõttu on jäänud lähikontaktsena koju ja kui nad seda soovivad.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: distantsõpe, toidupakk