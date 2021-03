KIIRE: esita ettepanekud RMK-le

Päeva rosin

Tanel Kiik: Meil kõigil Eestimaa inimestel on kaks valikut: kas me põeme selle haiguse läbi või vaktsineerime end selle vastu. Kõik muud variandid on selline ajutine enesepettus. Keegi meist ei saa jääda koduseinte vahele, väljas ja mujal maailmas see nakatumise risk aga püsib.

Tanel Kiik: Ei ole jäänud palju aega suveni. Ma usun et kõik suudavad veidi oodata, et tähistada sünnipäeva, et koguneda sõpruskonnaga. Oodata ära aeg, kus nakatumisnäitaja on madalam ja ühiskonnas vaktsineerituse tase kõrgem.

Tanel Kiik: Loodan, et meediast läbi käinud lood toovad inimesi natuke maa peale. Pärast peavad peol osalenu pereliikmed hoopis haiglaravile sattuma. Me ei taha sellist riiki, kes hakkab inimeste korteri uste taga käima, küll aga võiks ära jätta kõik rohkem kui kuueliikmelised üritused. Ja tegelikult võiks üldse veeta aega perekeskis.

Terviseameti pressikonverents, DELFI 22. märts 2021.