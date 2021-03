Kaupo Känd: intervjuu

Milline on politseitöö Hiiumaal?

Patrullpolitseinik Kaupo Känd: Väljakutsed ja kõik see on sama, mis mujal Eestis ja ega näiteks peretüli ei ole siin teistmoodi kui mujal. Vahe on võib-olla selles, et meil on üks patrull korraga väljas ja üldjuhul tuleb ise kõik ära lahendada. Pikapeale muidugi saab abi, kui tahta, aga selleks kulub aega. See tähendab, et pead olema hästi mitmekülgne ja valdama kõike, alates uurija töövõtetest kuni liiklusõnnetuse lahendamise oskusteni.





Sildid: intervjuu, Kaupo Känd