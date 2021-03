Kärdla kirik üllatas taas

Tiit Harjak

Tiit Harjak

Tiit Harjak

Aastatel 2018–2020 renoveeriti Kärdla kirik nii põhjalikult, kui see üldse võimalik on. Remonditööde käigus saime kuulda väärika hoone pikka eluiga ja läbielamisi ilmestavatest leidudest.Tänaseks on kirikus puhastus- ja tihendustöödeks lahti võetud saksa firma “E.F. Walcker” orel (paigaldatud kirikusse 1904. aastal). Ja kirik üllatas jälle – oreli sisse oli peidetud kastike Kärdla Püha Johannese koguduse 1919–1938 raamatupidamise- ja kassa­dokumentidega.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: dokumendid, kärdla kirik, orel, remonditööd