Juhataja: Edu taga on nii töö kui vedamine

Täna [22. märtsil – toim] täitub neli aastat päevast, mil kõik Hiiumaa Köök ja Pagar teada-tuntud tooted hakkasid väljuma uhiuuest tootmiskompleksist. Uute ruumide valmimine ning kaasaegne sisseseade olid lasknud end pikalt oodata, kuid olid ainumõeldavaks valikuks, et säiliks enam kui sajandivanune hiiumaine toidutootmine ning olla kandvaks nurgakiviks järgnevate põlvkondade jaoks.Hiiumaa Köök ja Pagar juhatajale Kaja Antonsile tuleb meelde rohkelt toredaid juhtumisi möödunud aastatest, kuid ühes on ta kindel: “Kui oleme tootmiskompleksi suutnud ehitada ajal, mil meres polnud praamiliikluse toimimiseks piisavalt vett, oleme oma kohustuste täitmiseks saatnud kaubad Tallinna poole teele läbi Saaremaa ning au­samba Hiiumaa toidule avanud päeval, mil puhkes õitsele kogu ümbritsev loodus, siis on see kinnitus sellest, et hiiumaist toidutoodangut ei peata miski ning hiidlased saavad ka saja aasta pärast kodusaarel küpsetatud leiba süüa.”Kaja kinnitusel on järjepideva edu taga nii suur töö kui ka vedamine, et õigel ajal on tegevustega liitunud ja abikätt pakkunud õiged inimesed.Nii ettevõtte kui kogukonna jaoks olulist ja kallist suurprojekti tüüris ette­võtte arendusjuht-tehnoloog Indrek Laaniste, kelle sõnul on kõik seni saavutatu pidevas protsessis ja arengus ning ei saa Tallinna linna moodi kunagi päriselt valmis.“Unetuid öid ja erinevaid emotsioone on kaasa toonud paljud arenguprojektid, kuid see on loomulikuks osaks protsessist. Ja eks paljud raskused ununevad, kuipagarikoja usinate kolleegide kaasabil saab küpsetatud rekordiline kogus vastlakukleid, teha leivaahju eest pilti koos presidendiga või jõuad kolleegidega pikalt vaagimisel olnud asjas üksmeelele.”Tootmisjuht Siiri Nigul kinnitab, et ettevõtte iga-­aastaselt pärmitaignana kerkiva kasvu retsept on lihtne: “Kvaliteetsed ja maitsvad tooted, tugev ja kaasaegne bränd, silmapaistvad pakendid ning ühtehoidev meeskond, kes selle tervikuks seob.”Siirile valmistavad heameelt üha teadlikumad kliendid, kellelt saadav tagasiside on ettevõtte uute sihtide seadmisel hindamatu väärtusega, ning erialase koolitee läbinud noored, kelle vastuvõtmiseks on kodusaare toidu­tootmises uksed nii Ettevõtte müügijuht Pille Pink vaatab lootusrikkalt tulevikku ning usub, et lisaks Mandri-Eesti osakaalu suurenemisele jõutakse lähiaastatel ka ekspordini.“Oleme viimaste aastate jooksul palju kasvanud ning tootearendus ekspordi­suunal saab kindlasti olema põnev väljakutse kogu meeskonnale,” on Pille veendunud. Ja lisab, et käsitööna valminud toidu tootmine võib küll seada piiranguid suurte koguste tootmisele, kuid samas annab eelise ja paindlikkuse eripalgelisema sortimendi tootmisel.Ka Hiiumaa Köök ja Pagar emaettevõtte Hiiumaa Tarbijate Ühistu nõukogu esimees Dan Lukas on veendunud, et ettevõte muutub iga aastaga üha edukamaks, mille tagab toodangu värskus ja Hiiumaa hea maine. “Usun, et ka viie aasta pärast on Hiiumaa Köök ja Pagar säilitanud oma traditsioonilise sortimendi ning paneb suurt rõhku toodangu tervislikkusele.”

ARNO KUUSK

ettevõtte turundusjuht

