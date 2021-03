Jesper Parve ostis Pihla turismitalu

Jesper Parve ja Mari Ojasaar, kes veavad Kõpus erakooli asutamise protsessi, ostsid mitu aastat müügis olnud Pihla turismitalu. 1995. aastal ühe esimesena Hiiumaal asutatud turismitalu asub põlise Pihla talu kõrvalkinnistul ja kuulus seni OÜle Pihlamari.“Meie seiklusi armastav pere on soetanud endale Hiiumaal asuva endise Pihla turismitalu, et sellest luua midagi eriti ägedat ja võimsat,” teatas Parve oma sotsiaalmeedia postituses.Parve ütles, et nad on endisest turismitalust loomas Pihla inspiratsioonitalu, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad “praegusest hullumeelsest maailmast korrakski välja astuda ja saada inspiratsiooni selleks, et me inimestena üksteist palju rohkem hoiaks ja üksteisest hooliks, inspiratsiooni selleks, et me kõik omavahel natuke paremini läbi saaksime”.Jesper Parve ütles, et ees ootab paar kuud päris intensiivset tööd, kuid juba suve algusest on nende uuenenud ilmega talu uksed külalistele avatud.Pihla turismitalu hooned, peahoone ja majutushooned, asuvad otse Kõpu koolikompleksi kõrval. Praegu tühjana seisvasse Kõpu koolimajja sisustab Jesper Parve ja tema kaasamõtlejate asutatud MTÜ Hiiumaa Haridusselts praegu ruume Hiiumaa esimese waldorf-erakooli jaoks.

