Hiiumaa – pigem noorte meeste saar

Esmaspäeval on naistepäev. Statistikaameti andmetel võiks üldistada, et Hiiumaa n-ö keskmine naine sai mullu 48aastaseks, tõenäoliselt on ta nimi Tiina, tal on mees ja kaks last. Mehi on Hiiumaa naistel üsna volilt võtta, sest 1. jaanuari 2020 seisuga elas Hiiumaal 165 naist vähem kui mehi, vastavalt 4575 naist ja 4740 meest = 9315 elanikku.

Nullist kuni 9. eluaastani oli Hiiumaa poiss- ja tüdruk­laste arv täpselt võrdne – 346 tüdrukut ja 346 poissi.

Alates 10. eluaastast kuni 54. eluaastani aga on eri vanuserühmades poisse/mehi oluliselt rohkem kui tüdrukuid/naisi. Vastavalt 2863 ja 2209 ehk 654 meessoost inimest rohkem.

Alates 55 eluaastast hakkab vahe kalduma naiste kasuks ja alates 65. eluaastast kasvab vahe aina suuremaks. Nii elas 1. jaanuaril 2020 Hiiumaal vanusegruppides 55 kuni 100+ eluaastat 2021 naist ja 1531 meest ehk 490 meest vähem. Ilmselt seetõttu, et naised lihtsalt elavad kauem. Miks mehed vähem, seda peaksid mehed iseendalt küsima.

Naised saavad vähem palka

Seisuga 1. jaanuaril 2020 elas Hiiumaal 3600 töö­ealist naist ja 3800 tööealist meest. Tööealiseks loetakse 15–74aastaseid. Samas vanuse­grupis oli 2020. aastal Hiiumaal tööga hõivatud 2500 naist ja 2100 meest.

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu aasta varem ehk 2019. aastal oli Hiiumaa meestel 1498,90 eurot ja naistel 1105,86 eurot. Bruto­tulu saajaid oli siis täpselt 1976 naist ja 1994 meest.

Numbreid Hiiumaa naiste ja meeste kohta aitas leida statistikaameti töötaja Kadri Kütt, kes ütles, et värskemad, ehk 1. jaanuari 2021. ja 2020. aasta andmed selguvad juunikuuks.

Head saabuvat naistepäeva!

