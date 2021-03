Hanede ränne algas

Marek Szczepanek/Wikipedia

Tänavune talv, kus oli nii lund kui ka parasjagu külma, annab märgid ka suveks. See, et paks, 23senti­meetrine lumi sula maa peale tuli, oli jälle midagi omapärast. Nagu ka see, et ära jäi suur kevadine uputus, mida paljud kartsid. Nüüd, kus on juba kolm sellist talve olnud, lubavad märgid, et veel tuleb lund, mis rändlinnud tagasi hoiab. Sellega hakkab kevad venima.Kuna juba veebruari lõpp tõi +5 kraadi sooja, olidki 27. veebruaril esimesed lõokesed ja kiivitajad põldudel. Hallhaned ja suurnokk-haned jõudsid Putkaste põldudele 15. märtsil.Päev hiljem jõudsid Kärdla lähistele, Soovälja põldudele kohale esimesed soo­kured ja suurem, umbes 300 linnust koosnev parv kiivitajaid koos kuldnokkadega, keda oli parves 42 lindu. Haruldaseks võib pidada kahte kanada laglet, kes otsisid varju metsaservast.Esimesi rändlinde käis uudistamas ja loendamas linnuvaatlejaVELLO TARNING

