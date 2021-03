EASist saab taotleda kriisitoetusi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas eilsest, 29. märtsist otse­toetuste taotlusvooru majutusettevõtjatele ja Tallinna vanalinna toitlustus­ettevõtjatele. Täna, 30. märtsil avatakse taotlus­voor reisi- ja transpordiettevõtjatele ning käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjatele. Taotlus­voorud jäävad avatuks kuni 8. aprilli kella 16ni.

Toetus on suunatud nende ettevõtete abistamiseks, mis on jätkuvalt erinevatest piirangutest enim mõjutatud. “Oleme viimaste nädalate jooksul väga lähedalt suhelnud ettevõtetega ja turismisektori esindajatega, et toetusmeetmeid paremini sihistada,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Minister lisas, et tulemas on ka lisatoetused ligi­kaudu 25 miljoni eurot turismisektorile ja 19 miljonit eurot jaekaubandusele, et hüvitada kevadiste piirangutega seotud kulud.

Täna ja homme avanevate toetuste sihtgruppideks on majutusettevõtjad, reisi- ja transpordiettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad, käsitöö- ja suveniirimüüjad ning Eesti disaini müüjad üle Eesti, kelle majandustegevust on negatiivselt mõjutanud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlikud asjaolud. Kõikides sihtgruppides (v.a toitlustusettevõtjad) saavad nüüd toetust taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Ühtlasi leevendati varasemaga võrreldes nõudeid tasutud tööjõumaksude osas.

Majutusettevõtjate sihtgrupis on toetuse maksimaalne summa 180 000 eurot, reisikorraldaja ja transpordiettevõtja sihtgrupis ning Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja sihtgrupis 80 000 eurot ning käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjate sihtgrupis on maksimaalne toetuse summa 60 000 eurot. Toetusvooru maht on kokku 9,7 miljonit eurot.

Rohkem infot toetuste kohta leiab EASi kodu­lehelt www.eas.ee

