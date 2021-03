COVID-19 Hiiumaal 22. märtsi seisuga

Hiiumaal oli eilse, 22. märtsi seisuga Terviseameti andmetel jälgimisel 46 COVIDpositiivset, kellest 33 on positiivse testivastuse saanud möödunud nädala jooksul. Nakatunutest 21 isikut on saanud nakkuse pere- ja seitse töökontaktist, kolm tutvusringkonnast. Oluliselt on kasvanud teadmata nakkusallikaga juhtumite arv, neid on 15 ja rõhuv enamus neist on lisandunud viimastel päevadel.

Lähikontaktseid on Terviseameti jälgimisel igapäevaselt olnud ligikaudu 70. Hiiumaa Haiglas COVIDpatsiente ravil ei ole.

Testimine

Möödunud nädalal võeti Hiiumaa Haiglas tavapärasel PCRmeetodil koroonaviiruse määramiseks 185 testi, neist 141 drive-in´s ja 6 tasulisena. 38 analüüsi võeti patsientidelt, kes said arstiabi Hiiumaa haiglas või olid minemas ravile mandrile. 79 testi saadeti laborisse seoses Tartu Ülikooli järjekordse seirega, mis lõppes 19. märtsil. Seire eesmärk on saada ülevaade COVIDlevimisest Eestis, sh varjatud levikust. Ka Hiiumaal antud proovidele on positiivseid vastuseid, mis tähendab, et paraku on saarel ka haiguse varjatud levikut. Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab ikka perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt (tel 1220 kell 8–22). Võimalik on ka tasuline testimine – täpsem info polikliiniku registratuurist (tel 462 2795). Kõige kiiremini leiate testitulemuse digiloost, vastuse teadasaamisel aitab ka perearst või -õde. Digiloost saab teha ka väljavõtte nii vaktsineerimise kui ka COVIDviiruse läbipõdemise kohta.

Juhime tähelepanu, et ka meie drive-in testimispunktis on kuni 18aastastel testitavatel võimalus anda COVIDanalüüs kurguloputusvedelikust. Selleks on oluline, et laps oskaks kurku ligi 10 sekundit järjest kuristada – testi­võtjad kinnitavad, et seda tasub enne testimaminekut kodus harjutada.

Vaktsineerimine

Hiiumaa perearstid on kõrge riskiga patsientide vaktsineerimiseks saanud kolm saadetist Modernat. Algaval nädalal on saabumas AstraZeneca vaktsiin. Sõltuvalt sellest, kui palju on perearsti nimistus riskigruppidesse kuuluvaid inimesi, on meie perearstid jõudnud eri eas patsientideni.

Kaitsesüsti aja kokkuleppimiseks võetakse vaktsineeritavatega perearstikabinetist ühendust.

Hiiumaa elanikest on kaks doosi vaktsiini saanud ja seega lõplikult vaktsineeritud 291 (nädal varem 262), teise doosi manustamise tähtaja ootel on 1954 inimest (nädal varem 1523). Seega on lõplikult vaktsineeritud 2,91 % ja ühe doosiga 20,97 % elanikest (sisaldab ka lõplikult vaktsineeritute esimest doosi). Ühe kaitsesüsti saanute suhtarv Hiiumaal on jätkuvalt Eesti kõrgeim. Allikas: www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart

Kärdla reoveeproovi näitaja jätkuvalt tugev

Märtsikuu kolmandal nädalal Kärdla reoveepuhastist võetud proovis on viiruseosakeste kontsentratsiooni näitav signaal teist nädalat järjest tugev. Käina reoveest võetud proovi signaal langes tugevast mõõdukas-tugevaks.

Ühistransport

Parvlaeva- ja lennuliiklus jätkub tavapäraste sõiduplaanide alusel. Kaugliinid 704 Tallinn–Käina–Õngu ja 870 Nurste–Tallinn on ajutiselt peatatud. Hiiumaa sisese liikumise tagavad maakonnaliinid, mandril tuleb kasutada Kärdla–Tallinn kaugliini, mis jätkab tavapärase sõiduplaani alusel.Täpsem info valla kodulehelt https://vald.hiiumaa.ee/bussid ja GoBusi Hiiumaa infoliinilt 517 8592, mis töötab igapäevaselt kell 7–21. Ühistranspordis tuleb kanda maski ja hoida võimalusel kaasreisijatega 2meetrist vahemaad. Parvlaevadel võivad reisijad soovi korral jääda ülesõidu ajaks autosse. Pardarestoranis saab toitu kaasa osta autos einestamiseks.

Arvestades viimaste nädalate kogemust, palume tungivalt:

pidage arstiga nõu ja ärge minge tööle ka kergete haigus­nähtudega;

kui isolatsioonis olles tekivad haigusnähud, võtke viivitamata ühendust arstiga;

kui isolatsioonis olles haigusnähte ei ilmu, siis minge testima 10. päeval.

Piret Sedrik

Hiiumaa valla kriisikomisjoni aseesimees

