COVID-19 Hiiumaal, 15. märtsi seisuga

Hiiumaal oli eile, 15. märtsi seisuga Terviseameti andmetel jälgimisel 41 COVIDpositiivset, kellest 34 on positiivse testivastuse saanud möödunud nädala jooksul. Koroonaviiruse leviku kohapealsete nakatumiste rekord jääb reedesse, mil viimasel kümnel päeval oli kohapeal haigestunuid 55.

Nakatunutest 19 isikut on saanud nakkuse pere- ja viis töökontaktist, viis tutvusringkonnast. Kolmekordistunud on teadmata nakkusallikaga juhtumite arv, neid on 9. Õppeasutusega on seotud kaks ja muu avaliku koha kontaktiga üks haigestumine. Lähikontaktseid on Terviseameti jälgimisel igapäevaselt olnud ligikaudu 200. Hiiumaa haiglas oli eile ravil kaks COVIDpatsienti. Kokku on haiglas COVIDhaigete jaoks kuus voodikohta.

Testimine

Möödunud nädalal võeti Hiiumaa haiglas tavapärasel PCRmeetodil koroonaviiruse määramiseks 175 testi, neist 161 drive-in´s ja 7 tasulisena. Seitse analüüsi võeti patsientidelt, kes said arstiabi Hiiumaa haiglas või olid minemas ravile mandrile.

Kuus testi saadeti laborisse seoses Tartu Ülikooli järjekordse seirega, mis aitab COVID levimisest, sh varjatud levikust ülevaadet saada. Seega palume kõigil, kes on saanud kutse uuringus osaleda, leida võimalus ankeedile vastamiseks ja proovide, s.h antikehade testi andmiseks.

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab ikka perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt (tel 1220 kell 8–22ni). Võimalik on ka tasuline testimine – täpsem info polikliiniku registratuurist (tel 462 2795). Kõige kiiremini leiate testitulemuse digiloost, vastuse teadasaamisel aitab ka perearst või -õde. Digiloost saab teha ka väljavõtte nii vaktsineerimise kui ka COVIDviiruse läbipõdemise kohta.

Antigeeni kiirtest

Viiruse varase leviku avastamiseks kasutatakse järjest enam ka antigeeni kiirteste, mille tundlikkus on madalam kui RT-PCR testil. Antigeeni kiirtest on heaks abiliseks edasise käitumise üle otsustamisel, kui isikul on haigusnähud või kahtlus, et on positiivsega kokku puutunud. Nimetatud testi positiivset tulemust saab lugeda positiivsete hulka ehk tõendatuks alles pärast PCR testiga sama tulemuse saamist. Testist tõese vastuse saamiseks on oluline oskus proov õigesti võtta. Kiirtestidest lähemalt saab lugeda Terviseameti kodulehel. Terviseohutuse komitee poolt heaks kiidetud antikehatestide loetelu leiate: https://vald.hiiumaa.ee/koroonakriisi-uudised

Haridusasutused

Haridusasutused jätkavad viiruse leviku tõkestamise reeglitega kooskõlas oleva töökorraldusega, st koolid distantsõppega. Kõik kooliõpilased, ka gümnasistid saavad tavapärase koolilõuna asemel märtsikuu lõpuni igal nädalal toidupakid. Toidupaki saamise infot palume jälgida eKoolist või Stuudiumist. Kui ei soovi toidupakki, siis palume kooli teada anda.

Vaktsineerimine

Jätkus COVIDviiruse vastu vaktsineerimine. Kahel varasemal nädalal perearstidele saabunud Moderna vaktsiini viimased süstid tehti nädala keskpaigas. Eelmisel nädalal perearstidele vaktsiini juurde ei tulnud. Sõltuvalt sellest, kui palju on perearsti nimistus 80+ isikuid, on osa perearste

saanud sellele vanusegrupile esimese doosi süstitud, mõnel on veel nimekiri uue saadetise ootel, mida on oodata sel nädalal. Aja kokkuleppimiseks võetakse vaktsineerimise sihtgruppi kuuluvate isikutega perearstikabinetist ühendust. Rõhutame, et vaktsineerima kutsutuil on mõistlik enne süsti konsulteerida perearstiga. Vaktsineerimine on vabatahtlik. Lisaks sai pühapäeval Hiiumaa haiglas üle­eestilise kampaania raames AstraZeneca vaktsiinisüsti 100 vanuses 65+isikut ja kümme õpetajat. Hiiumaa elanikest on kaks doosi vaktsiini saanud ja seega lõplikult vaktsineeritud 262 (nädal varem 252), teise doosi manustamise tähtaja ootel on 1523 inimest (nädal varem 803). Seega on lõplikult vaktsineeritud 2,8% ja ühe doosiga 13,5% elanikest (sisaldab ka lõplikult vaktsineeritute esimest doosi). Ühe kaitsesüsti saanute suhtarv on jätkuvalt Eesti kõrgeim, järgmisel kohal on Saaremaa 12,3%.

Selveri Rändpood

Hiiumaa Selver annab teada, et olukorra leevenemiseni toimub poebussis klientide teenindamine sarnaselt eelmise kevadega – reeglina ostunimekirja esitades.

Ühistransport

Parvlaeva- ja lennuliiklus jätkub tavapäraste sõiduplaanide alusel. Muudatusi on ees bussiliikluses: osa kaugliine peatatakse ajutiselt ja asendatakse Hiiumaa piires maakonnaliinidega. Täpsem info valla kodulehelt https://vald.hiiumaa.ee/bussid ja GoBusi Hiiumaa infoliinilt 517 8592, mis töötab igapäevaselt kell 7–21.

Ühistranspordis on jätkuvalt kohustus kanda maski, oluline on hoida kaasreisijatega võimalusel 2meetrist vahemaad. Parvlaevadel võivad reisijad soovi korral jääda ülesõidu ajaks autosse. Heltermaa–Rohuküla liinil on võimalik tellida toit kontaktivabalt ette, vaata lähemalt www.praamid.ee/wp/take-off-pardaresto/

Olgem terved ja vastutustundlikud,

PIRET SEDRIK,

Hiiumaa valla kriisikomisjoni aseesimees

