Anti Reivart: Palun tulge mõistusele!

Palun tulge mõistusele!

Me kõik teame, kes on meie poodides turvamehed, kassa­pidajad ja teenindajad. Oleme kõik teinud nalja, et ei tea, keda need turvad siin ikka püüavad, hea et veel kepiga ei käi. Teenindusest leiame tavaliselt naisterahvaid, noori ja vanu. Tihti näeme kärusid korjamas või kassas puudega inimesi. Tänuväärsed tööandjad, kus saavad oma elatise erivajadustega inimesed, pensionieelikud, pensionilisa teenijad, noored õppijad jpt. Nad on meie vanemad, vanavanemad, õed, vennad, lapsed, sõbrad ja tuttavad. Miks peavad nad oma elu/tervise ja töökoha pärast iga päev muretsema? Sest nemad teevad tööd ja pingutavad praegusel ajal kindlasti rohkem kui kriisieelsel ajal.Ja nüüd on olemas seltskond füüsiliselt võimekaid inimesi – peamiselt mehi. Nad vihkavad maski ja selle kandmist niivõrd, et peksavad, mõnitavad, ähvardavad igapäevaselt kõiki neid eelpool mainitud inimesi, kes tõesti pingutavad. Neid inimesi, kes on sunnitud oma tervise kaitseks kand­ma sedasama maski 14 tundi ööpäevas, et tagada meile kaupade kättesaadavus. Need füüsiliselt tugevad inimesed ei suuda endale toitu koju tellida, vaid peavad minema kauplusesse kohapeale. Ei suuda panna maski kümneks minutiks endale ette, sest tal on midagi tõestada inimesele, kes kannab seda 14 tundi järjest igal tööpäeval. Nad füüsiliselt ründavad endast nõrgemaid, lihtsalt selleks, et tunda võimu.Palun tulge mõistusele! Kui sa ei suuda olla väärikas ja viisakas kogu teenindava personali suhtes, ära mine poodi. Kui sa tunned, et sa ei suuda enam adekvaatselt olla, otsi abi! Vaimne tervis ei ole naljaasi! Aga kui sa lähed poodi, siis ole hea, kannata ära see 10 minutit maskiga, naerata teenindajale – ta näeb seda su silmadest, tereta teda, täna teda, soovi talle ilusat päeva, õhtut või ööd, jõudu vastu pidada. Kõigil on raske, kellel vaimselt, kellel füüsiliselt. Kallid sõbrad, pidage vastu!Proovime mõistuse juurde jääda ja kõik koos rahumeelselt selle halva aja üle elada

