Ajutised muudatused kaugliinidel

AS GoBus andis teada, et alates tänasest, 19. märtsist toimuvad ajutised muudatused Tallinna–Hiiumaa kaugliinidel. Kärdla suunal kiirbussiliiklus ei muutu, aga kaugliinid 704 Tallinn–Käina–Õngu ja 870 Nurste–Tallinn on ajutiselt peatatud.

Ärajäänud suundadel liikumise tagavad maakonnaliinid, mis on käigus alates 19. märtsist, teatas Hiiumaa valla­valitsus.

Liinil 704 Tallinn–Käina–Õngu jääb ajutiselt käigust ära reedene kell 16.55 väljumine ning liinil 870 Nurste–Tallinn pühapäevane kell 15.50 väljumine. “Ajutine sulgemine on tingitud nõudluse vähenemisest neil väljumistel seoses kehtivate piirangutega,” selgitas GoBusi juhataja Andrei Mändla. “Vaatamata kahe väljumise ajutisele sulgemisele, jäävad bussid pealinna ja Hiiumaa vahel igapäevaselt sõitma. Peame väga oluliseks, et saare ja mandri vaheline bussiühendus jätkuks ning inimesed saaksid liikuda ka piirangute ajal,” ütles Mändla. Veel tuletas ta meelde, et enda ja kaasreisijate tervise hoidmise huvides tuleb bussis kindlasti kanda maski.

Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik selgitas, et reedeti saab Tallinnast Heltermaani Kärdla kiirbussiga, mis on jätkuvalt käigus. Heltermaalt Käina–Õngu suunale viib sadamast nüüd ka reedeti tasuta maakonnaliin 625, mis väljub Heltermaalt kell 20.25 ja jõuab Emmastesse kell 21.06. Reisijate olemasolul sõidab buss Õnguni.

Pühapäeviti alustab Nurstest liikumist tasuta maakonnaliin 632, millega saab Käinasse. Käinast väljub Heltermaa suunale kell 16.50 buss nr 629, millega jõuab Heltermaale kell 17.11.

“Laevapilet tuleb osta iseseisvalt, kiirbussile pileti saab soetada alates Rohuküla sadamast,” selgitas Sedrik. Alates aprillist lisandub mandrileminejatele võimalus istuda Tallinnasse suunduvale kiirliinile juba Suuremõisas.

Täpsem teave igapäevaselt kella 7–21ni GoBus Hiiumaa infonumbrilt 517 8592 ja ööpäevaringselt veebis www.peatus.ee

Infot väljumiste kohta saab ka GoBus infoliinilt 640 4000.

Sildid: buss, kaugliinid, kiirbuss