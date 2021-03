Aasta noore värvikas aasta

HIIUMAA VALD

Hiiumaa aasta nooreks 2020 valitud Lotta Laura Orav on aktiivne õpilane, kes jõuab palju.Ratsutamist ja koorilaulu harrastav Lotta Laura Orav on lisaks ka kliimaaktivist ja noorteürituste korraldaja.Oma koolivälise aja sisustamisel ei piirdu ta üksikute huvi­ringidega, vaid on aastatega kõiki võimalusi proovinud.“Olin nagu delfiin, kes hüppas ühest trennist teise ja proovis kõik läbi,” ütleb ta enda kohta.





