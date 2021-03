COVID-19, 29. märtsi seisuga

Hiiumaal oli eilse, 28. märtsi seisuga Terviseameti kinnitusel jälgimisel 28 COVIDpositiivset, kellest 15 on positiivse testi­vastuse saanud möödunud nädala jooksul. Nakatunutest 11 isikut on saanud nakkuse pere- ja neli töökontaktist, neli tutvusringkonnast. Jätkuvalt on kõrge teadmata nakkus­allikaga juhtumite arv, neid on üheksa.

Lähikontaktseid on Terviseameti jälgimisel igapäevaselt olnud ligikaudu 70. Hiiumaa Haiglas COVIDpatsiente ravil ei ole.

Testimine

Möödunud nädalal võeti Hiiumaa Haiglas tavapärasel PCRmeetodil koroonaviiruse määramiseks 167 testi, neist 109 drive-in´s ja 22 tasulisena. 36 analüüsi võeti patsientidelt, kes said arstiabi Hiiumaa haiglas või olid minemas ravile mandrile.

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab ikka perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt (tel 1220 kell 8–22). Võimalik on ka tasuline testimine – täpsem info polikliiniku registratuurist (tel 462 2795). Kõige kiiremini leiate testitulemuse digiloost, vastuse teadasaamisel aitab ka perearst või -õde. Digiloost saab teha ka väljavõtte nii vaktsineerimise kui ka COVIDviiruse läbipõdemise kohta.

Vaktsineerimine

Sel nädalal saabub Hiiumaa perearstidele 300 doosi Moderna vaktsiini, millega jätkatakse riskigruppide süstimist. Enamasti võetakse aja kokkuleppimiseks vaktsineeritavatega perearstikabinetist ühendust. Kui patsiendi kontaktandmed on muutunud, tasub perearstikabinetiga ise ühendust võtta, et kutse Teieni jõuaks.

Hiiumaa elanikest on esimese doosi saanud 2302 inimest ehk 24,71% elanikest, mis on Eesti maakondadest jätkuvalt kõrgeim suhtarv. Kaks vaktsiinisüsti on saanud ja seega lõplikult vaktsineeritud 2,91%. Ühe kaitsesüsti saanute suhtarv on jätkuvalt Eesti kõrgeim. Allikas: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik

Kärdla reoveeproovi näitaja jätkuvalt tugev

Märtsikuu neljandal nädalal Kärdla reoveepuhastist võetud proovis on viiruseosakeste kontsentratsiooni näitav signaal kolmandat nädalat järjest tugev. Käina reoveest võetud proovi signaal langes mõõdukas-tugevast mõõdukaks. Nii Käinast kui ka Kärdlast võetakse proov ka sel nädalal. Reovee seire selgitus ja kaart: www.ut.ee/et/teadus/koroona­viiruse-seire-reovees.

Arvestades viimaste nädalate kogemust, palume veenduda, et perearstikabinettides on teie õiged kontaktandmed. Kui olete kas vanuse või tervise tõttu riskigrupis, siis on mõistlik hoida telefon kuuldeulatuses, et pereõed teiega kontakti saaksid.

Piret Sedrik

Hiiumaa valla kriisikomisjoni aseesimees

Sildid: terviseamet