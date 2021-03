45 aastat jahtklubi Dago

Raigo Pajula

Alanud aasta on Hiiumaa purjetamise jaoks oluline ja seda mitmel põhjusel. Tänavu saab juba 45 aastat sellest, kui loodi Jahtklubi Dago. Klubi põhieesmärk oli siis ja on praegu: luua Hiiumaa purjetajatele head tingimused kõrgel tasemel purjespordi harrastamiseks, seda nii laste-noorte kui avamerejahtidel purjetajate jaoks.2017. aastal Hollandis, Haagis avamerepurjetamise ORC MMil, kui otsad kai küljes kinni, otsustasid kaks klubi liiget, Meelis Pielberg ja Sven Nuutmann, et JK Dago ja Hiiumaa purjetamine tuleb uuesti käima tõmmata.





Sildid: dago, jahtklubi, purjetamine