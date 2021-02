Vald varustab supluskohad inventariga

Jaanuari lõpus saatis Hiiumaa vallavalitsus keskkonnaametile kooskõlastustaotluse inventari paigutamiseks seitsmesse supluskohta.Loetelus on kaks Kõrgessaare supluskohta, Luidja ja Mangu, üks Emmaste supluskoht Liivalaukal, Käinas Kassari ja Lussuliiva supluskoht, Kärdlas Hausma ja Rannapaargu supluskoht.Taotluses on kirjas, et valla­valitsus kavatseb suve­hooajaks muuta maakonna seitse supluskohta kasutaja­sõbralikumaks ning selle eesmärgi täitmiseks varustatakse eelnimetatud supluskohad infotahvlite, pinkide, laudade ja riietuskabiinidega.





