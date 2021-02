Vahel ei tohi liugu lasta

Täna liugu laseme -

hõissa, meil on vastlad!

Seljas kasuk lumine,

jalas valged pastlad.

Õhtuks ubaleemeke

saab ja seajalgu,

hammastega anname

neile tubli talgu.

Pääle selle kuulame,

kas ju pill ei hüüa,

et võiks õhtul tubliste

vastlavaltsi lüüa.

Nõnda kirjutas Peeter Jakobson tubli sajand tagasi vastlapäevast.

Sel aastal on üle hulga aja küll piisavalt ilusat lund, aga suurt üleküla vastlatralli teha ei saagi. Nii pole ka rahvatantsijail põhjust pastlaid kapist välja otsida.

Ka lumelinna ehitamine lükkus. Oletatavasti seetõttu, et koroonaviirus on Kärdla koolis kõvasti levimas. Väidetavalt see­tõttu, et hoiatust õigel ajal ei kuulatud ja reageerimine hilines.

Nii et koroonaasjadega liugu lasta ei tohi – tagajärjed on piisavalt tõsised.

Nagu ei tohi liugu lasta ka vallavolikogu liikmed, kui nad otsustavad, milline saab olema valimisringkondade arv Hiiumaal. See mõjutab ka volikogu tulevast koos­seisu ja on ju nemad need, keda järgmiseks neljaks aastaks otsustama usaldame. Kuidas täpselt, eks seda tuleb hoolega arutada enne kui otsustada.

16. veebruar 2021.