VAATA ISE KA: Infotunnis arutleti Hiiu maakonna vesinikumajanduse võimaluste üle

Eile toimus Hiiumaa vesinikumajanduse infotund, kus jagati teavet vesinikumajanduse arengutest Eestis ja maailmas. Samuti arutleti, kuidas rohepöördega avanevaid võimalusi saare energiasõltumatuse tagamiseks kõige paremini kasutada.

“Hiiumaa on seadnud eesmärgiks saare puhta looduse säilitamise elukeskkonnana ja samal ajal kaasaegse majandamise ning uute elanike ja töökohtade tekke,” selgitas vallavalitsuse liige Üllar Laid, miks ta infotunni korraldas.

Infotunnis rääkisid Keila linnavalitsuse vesinikukava vedaja, riigikogu liige Timo Suslov ning füüsik ja teaduse populariseerija Andi Hektor.

Teadusarengutest ja nende jõudmisest praktilisse reaalmajandusse tegi kokkuvõtte eksperdina Hiiumaa arengukava koostamisse kaasatud konsultant Mart Repnau.

Infotunnis räägiti sellest, et maailmas nähakse üha enam just vesinikul töötavat kütuseelementi taastuvenergia salvestamise ühe võimalusena, sest kui päike paistab ja tuul puhub, saavad päikesepargid ja tuulegeneraatorid toota elektrit ja salvestada saab seda kütuseelemendiga vesinikku tootes.

“Nõnda toodetud vesinikku võib omakorda igal ajal kasutada energiakandjana, kas ühistranspordis või miks mitte ka katlamajas,” selgitas Üllar Laid. Valdkonna tehnoloogiate areng maailmas on tema sõnul tormiline, seda enam, et Euroopa Liit on seadnud vesinikumajanduse arendamise eesmärgiks ja rahastab seda protsessi.

Eilne infotund on järelvaadatav Youtube’i kanalil ja seda jälgima on oodatud kõik huvilised.

Infot Hiiumaa vesinikumajanduse teemadel leiab ka FB grupist H2iiumaa.

Sildid: energiasõltumatus, infotund, vesinikumajandus