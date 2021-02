Tõeline kosjakontor: 20 aasta jooksul 42 töötajate vahelist abielu!

Täpselt 20 aastat tagasi, aastal 2001, osalesid esmakordselt Eesti üliõpilased raamatumüügi suveprogrammis USAs. Esimesest 11st tudengist neli leidis raamatu­müüjate seast hiljem ka abikaasa. 20 aasta jooksul on selliseid liite sündinud tervelt 42.“Kui nüüd arvutada kokku, et Southwestern Advantage programmis on Eestis osalenud seniseks üldse 2670 tudengit, siis iga aasta on endale ettevõttest kaaslase kogu eluks leidnud keskmiselt neli inimest ja see teeb siis igas aastas keskmiselt 2,1 abielu,” märkis programmi Eesti esindaja Erki Kukk.





Sildid: raamatu­müüjad, Southwestern Advantage, suveprogramm, USA