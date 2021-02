Tiiu Valdma: Suur üllatus oli see küll

Triin Lukas

“Mul ei olegi praegu mingit tunnet, tuimaks tegi kõik,” ütles Tiiu Valdma (74) vastuseks küsimusele, mis tunne see oli, kui ta sai teada, et saab presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.Värske teenetemärgi kavaler tunnistas, et uudis tuli ootamatult nagu välk ja pauk: “Hakkasin vaatama, et nii palju vastamata kõnesid ja üks naine jõudis helistada ja öelda.”“Ma olen ju nii kodune ja ei tee ma midagi, miks seda küll tehakse niimoodi…” kõhkles ta pisut ja küsis, mille eest see anti.





