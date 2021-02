Tiit Asumets: Dalel oli hea aasta

Päeva rosin

“Aga need ei ole olnud ainult meeste lahingud. Oleme oma iseseisva riigi eest tänu võlgu ka nendele tuhandetele Eesti naistele, kes andsid oma panuse võidukasse Vabadus­sõtta meditsiiniteenistuses olles või kes ööd ja päevad õmblesid sõduritele pesu, kudusid salle, sokke, kindaid… Me ei tea nendest naistest kuigi palju. Vähe on olnud juttu ka sellest, et juba 1917. aasta mais toimus Tartus Eesti I naiskongress, mis võttis vastu Eesti iseseisvust toetava avalduse. Või kas me teame seda, et Vabadussõjas tulid eestlastele halastajaõdedena appi vaprad Soome ja Taani naised, nende seas hilisem Soome sotsiaalminister Kyllikki Pohjola?”

Peaminister KAJA KALLAS kõnes Eesti Vabariigi 103. aastapäeva eel 23. veebruaril 2021.