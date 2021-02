Spordikeskuse sarikapeoni napp kuu

Hiiumaa vald

Keskuse esimese etapi ehitustööd algasid mullu juulis, kaheksa kuud hiljem ehk märtsis on plaanis pidada sarikapidu. Kui just tänavune tõsine talv plaane segi ei löö.“Eelarve ja ehitusaja osas liigume graafikus, küll võib hakata külm ja lumerohkus siiski muudatusi tegema,” ütles valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak Hiiu Lehele.Veebruari alguseks olid spordikeskuse olmekorpuse ühele osale katusepaneelid paigaldatud, teisele osale pannakse need veebruari lõpus.





Sildid: ehitustööd, spordikeskus