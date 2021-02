Sõprusest ja armastusest

Pühapäeval on sõbrapäev. Kui meid ehk kurvastab see, kui hällõuiin meie mardipäeva kõrvale tõrjub, siis sõbrapäeva nime all on see armastajate valentinipäevana Eestisse sisse hiilinud tähtpäev täitsa tore. Tänases leheski räägime sõprusest ja armastusest mitmel moel.

Intan Pragi annab läbi Eesti rännates meile võimaluse näidata, et oleme sõbralikud ja rändajale toeks.

Ka talihoolet saab teha armastusega – nii et elanikud ikka õueväravast välja pääseks, kõnni­teel konte ei murraks ja maanteedel autoga teele ei jääks. Meie oma inimesed ju.

Ilmselt on armastus ka see tunne, mis vallandab helilooja loomepalangu … armastus muusika, oma lähedaste, kodusaare ja selle looduse vastu.

Armastuse ja sõpruse kohta on tohutult kirjutatud ja küllap kirjutatakse edaspidigi. Keda öeldud sõnad puudutavad ja millist tähendust kannavad, on iseasi ja tihtipeale väga isiklik.

Aga kui sõpra enam pole… Kõrgessaare valitsejamajas on väike sõbrapäeva kaartide väljapanek ja konkurss. Üks kaart jäi sealt eriti hinge. See, millel foto väikesest naervast tüdrukust oma isa kukil. Isa, keda enam pole…

Sel muidu nii kelmikal sõbrapäeval saame rõõmustada oma sõpru ja armastatud inimesi ning mõelda tänutundega sõpradest, kes kunagi olid.

Head saabuvat sõbrapäeva!

12. veebruar 2021