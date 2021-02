Skulptor Tiiu Kirsipuuga jääskulptuuri tegemas

Päeva rosin

Millised on uuema aja õnnestunud monumendid Eestis?

Elo Liiv tegi Kärdla kiriku ette teises maa­ilmasõjas hukkunud hiidlaste monumendi, kus pingi peal istub väsinud sõdur. Saksa kiiver identiteedi näitajana lebab pingil, aga mehe vormil pole eraldusmärke.

Ausamba juurde kuuluvatel kividel on kõik hukkunud hiidlased mõlemalt poolt rindejoont. Ausamba arhitektuur on hea. Väga südamlik!

Mis sinu tööst ja elust nüüd edasi saab?

Režissöör Jaanus Nõgisto kogub Hoo­andjas raha minust filmi tegemiseks. Kadunud režissöör Jüri Tallinn on minu töid ja tegemisi aastate jooksul filminud ja see materjal on nüüd Nõgisto käes. Tal on plaan film suveks valmis saada.

Skulptor MATI KARMIN, LP 12. veebruar 2021.