Saime paljud vaktsineeritud ja kollete leviku vist pidama

Eelmine nädal tõi koroona­kriisi sega­dusse positiivse noodi.Nii sai Hiiumaal kahe päevaga kaitsesüsti 350 inimest. Sellega on Hiiu maakond hetkel Eestis kõige kõrgema vaktsineerituse näitajaga, arvestades kaitsesüstide arvu elanike kohta.Riiklik vaktsineerimise kava nägi ette, et esmajärjekorras saavad kaitsesüsti meditsiinitöötajad ning hooldekodude töötajad ja elanikud. Järg jõudis sise­turvalisuse töötajate ja õpetajateni. Sealjuures olid Hiiumaa lasteaiaõpetajad esimesed, kes vaktsineeritud said, kuna mandril alustatakse sel nädalal. Siinkohal aitäh haigekassale tõhusa koostöö eest.Kuna vaktsineeriti Astra­Zeneca vaktsiiniga, siis jäid üle 70aastased hetkel kõrvale. Küll on meil teadmine, et perearstikeskuste kaudu jõuab järg kohe-kohe riskirühmade ja eakateni. Ise ei pea endast märku andma – kui järg kätte jõuab, võetakse teiega ühendust. Loodetavasti saavad Euroopa Liidu ja riikliku tasandi vaktsiinitarned senisest veel paremini liikuma, mis lubaks vaktsineerimisega riigisiseselt kiiremini edasi minna. Tean, et meditsiinisektor annab endast tänases keerulises olukorras absoluutselt kõik. Lugupidamine teile selle panuse eest.Kui Hiiumaa kriisi­komisjon seadis koroonapuhangu valguses huvitegevusele piirangud, siis seoses uute otsustega riigi tasandil ühtlustasime ka siin tingimused. Täpse info ja tõlgendused leiab lehelt kriis.eeHetkel tundub, et suutsime haiguskolletele piiri peale saada. Loodan, et käitume ka koolivaheajal vastutustundlikult. Liigume rohkem õues, kasutame isikukaitsevahendeid, siseruumides ei kogune. Nii jõuame rutem tavapärase elukorralduse juurde tagasi.

Hergo Tasuja

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

