Saarele seni toodud 68 vaktsiiniviaali

Seni on Hiiumaale tarnitud 68 viaali Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty. Sellest jätkub vähemalt 340 kaitsesüsti tegemiseks ehk vähemalt 170 inimese vaktsineerimiseks kahe süstega.

Haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et esimese tarnega saabunud viaalid andsid välja 5 doosi vaktsiini, mõnest saadi ka 6 doosi. Teisest vaktsiinitarnest saadi igast viaalist 6 doosi.

Kaitsesüste on tehtud haiglas, Tohvri hooldekodus ja Samaaria hooldekodus. Haigla on vaktsineerinud esimese doosiga 95 inimest ja teise doosiga 69 inimest. Vaktsineeritute hulka kuuluvad haigla töötajad, perearstid ja pereõed, kiirabi töötajad, hambaravis töötavad inimesed, sotsiaalkeskuse Pargi hooldekodu elanikud ja töötajad, samuti riskigruppi kuuluvad inimesed. Tamm ütles, et kuna vaktsineerimine on vabatahtlik, siis osa haigla töötajaid ei soovinud end vaktsineerida. Keeldujaid oli kümme ja nende põhjused olid isiklikud. “Osad keeldujad momendil juba soovivad vaktsineerida,” lisas Tamm.

Tamm lisas, et läbirääkimised haigekassaga vaktsineerimise mahtude üle Hiiumaal käivad.

Sildid: vaktsiin, vaktsineerimine