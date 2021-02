Riiklike kultuuripreemiate kandidaatidest

Nagu igal aastal, annab Eesti riik välja kolm kultuuri­preemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest ning viis preemiat mullu avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest.Kultuuri elutööpreemia kandidaatide seas on vähemalt kaks Hiiumaa juurtega loovisikut: kirjanik, luuletaja, stsenarist, tõlkija ja publitsist Arvo Valton-Vallikivi ning näitleja Ines Aru.Kultuuri aastapreemiate kandidaatide hulgas on dirigent ja laulja Endrik Üksvärav, kelle puhul MTÜ Kerema Kultuurikoda tõstis esile erakordselt sisukat ja kunstiliselt kõrgetasemelist tegevust Collegium Musicale kunstilise juhi ja dirigendina.Monograafia “Oma alma materit otsimas. Enne Teist maailmasõda Euroopa tehnikakõrgkoolidest võrsunud Eesti insenerid ja arhitektid” eest on aastapreemiale esitatud raamatu autorid, emeriitpofessor Raimo Pullat ja Tõnis Liibek.Arhitektuuriajaloolase Carl-Dag Lige kandidatuuri esitas Eesti Arhitektuurimuuseum näituse “Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant” koostamise eest. Perekonnanime järgi võiks arvata, et tegemist on samuti hiidlaste järeltulijaga. Carl-Dag Lige kinnitas, et ta isapoolne suguvõsa on tõesti Hiiumaalt: “Mu vanaisa, ehitusinsener Uno Lige kasvas Tiigi talus, Ligema külas. Kõik Liged on teadaolevalt sugulased omavahel. Aga juba mu isa sündis mandril, samuti mina. Hiidlaseks ma ennast nimetada ei saa, kuigi seal on palju sugulasi ja Hiiumaa on mulle väga kallis!”Tänavu kandideerib riigi kultuuripreemiatele 88 loov­isikut ja loomingulist kollektiivi: 41 on esitatud pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest väljaantavale preemiale. Möödunud aasta silmapaistva loomingu eest on tehtud premeerimiseks 47 ettepanekut.Kultuuri elutööpreemia suurus on 64 000 eurot, preemia möödunud aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate loominguliste saavutuste eest on 9600 eurot.Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva ajal koos riiklike spordipreemiate, teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.

Sildid: kultuuri­preemia